黃嘉千與加籍前夫對簿公堂被追問近況 李國修遺孀王月憾亡夫感觸哽咽…
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無線娛樂新聞台報導：黃嘉千與加籍前夫對簿公堂被追問近況 李國修遺孀王月憾亡夫感觸哽咽
台灣女星黃嘉千與加籍老公夏克立於2022年結束16年婚姻，二人再見不是朋友，不時隔空爆罵戰互相指斥，更鬧上法庭，二人離婚官司備受關注，呢日黃嘉千現身舞台劇綵排，傳媒繼續追問二人離婚情況。
黃嘉千多謝大家關心，稱自己暫時唔可以講太多，被問係唔係返台灣打官司，黃嘉千直言一切仍在司法當中，而黃嘉千有份演出嘅舞台劇係出自台灣戲劇大師李國修，今年李國修離世10周年，將呢套劇重返舞台可謂意義十足，李國修遺孀王月呢次亦有參演，憾起亡夫一度感觸哽咽，黃嘉千回想以往跟國修老師合作時，忍不住流淚。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台