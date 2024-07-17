黃嘉雯

黃嘉雯性感水著照掀熱話 婚紗照曝光網民瘋狂激讚：「靚到核爆」

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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黃嘉雯，2019年港姐冠軍，自出道以來便備受矚目。她在前年的劇集《下流上車族》中飾演「Peggy」一角，成功吸引了大量關注。此外，她還參與了多個綜藝節目的主持工作，如《超級毛特兒大賽》、《怪宿宿》和《動物森友島》等。在最新的節目《濠玩夏水禮2024》中，Carmaney以一系列性感的水著造型亮相，引發了廣泛的討論。

網絡瘋傳Carmaney婚紗照 風采依舊令人驚艷

最近，Carmaney在社交平台上分享了一組婚紗照，展示了她完美的身材。她發布了多張不同姿勢的美照，並附上一段英文說明：「I can‘t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.」照片中的她身穿一件剪裁大膽的喱士裙，展露出迷人的香肩和修長的腿部，性感指數極高。同時，她的好友陳凱琳也在評論中讚揚攝影團隊的專業：「Raymond’s team is just incredible」，而Carmaney本人對於這些照片也感到非常滿意。

網民熱議Carmaney婚紗照 或有新動向

這系列婚紗照發布後，引起了網民的熱烈反響，許多人留言讚美她的美貌和氣質：「天鵝頸 大特寫都嚟」、「高貴大方，靚到核爆」、「中文亭亭玉立的最好詮釋」、「白滑靚長腿」、「我的女神」等。有些網民好奇是否有好消息即將宣布。實際上，Carmaney最近在佛山忙於拍攝新劇《刑偵12》，並在拍攝最後一場戲時分享了動態，她手捧鮮花，開心地寫道：「估唔到仲有花收」。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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