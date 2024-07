黃嘉雯性感水著照掀熱話 婚紗照曝光網民瘋狂激讚：「靚到核爆」

網絡瘋傳Carmaney婚紗照 風采依舊令人驚艷

黃嘉雯,2019年港姐冠軍,自出道以來便備受矚目。她在前年的劇集《下流上車族》中飾演「Peggy」一角,成功吸引了大量關注。此外,她還參與了多個綜藝節目的主持工作,如《超級毛特兒大賽》、《怪宿宿》和《動物森友島》等。在最新的節目《濠玩夏水禮2024》中,Carmaney以一系列性感的水著造型亮相,引發了廣泛的討論。

最近,Carmaney在社交平台上分享了一組婚紗照,展示了她完美的身材。她發布了多張不同姿勢的美照,並附上一段英文說明:「I can‘t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.」照片中的她身穿一件剪裁大膽的喱士裙,展露出迷人的香肩和修長的腿部,性感指數極高。同時,她的好友陳凱琳也在評論中讚揚攝影團隊的專業:「Raymond’s team is just incredible」,而Carmaney本人對於這些照片也感到非常滿意。

網民熱議Carmaney婚紗照 或有新動向

這系列婚紗照發布後,引起了網民的熱烈反響,許多人留言讚美她的美貌和氣質:「天鵝頸 大特寫都嚟」、「高貴大方,靚到核爆」、「中文亭亭玉立的最好詮釋」、「白滑靚長腿」、「我的女神」等。有些網民好奇是否有好消息即將宣布。實際上,Carmaney最近在佛山忙於拍攝新劇《刑偵12》,並在拍攝最後一場戲時分享了動態,她手捧鮮花,開心地寫道:「估唔到仲有花收」。