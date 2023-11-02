黃夏蕙嫦娥造型奔老蘭 大方回應鄧兆榮於節目纖悔一事
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無線娛樂新聞台報導：疫情後復常嘅第一個萬聖節，各路猛鬼紛紛出，呢晚蘭桂坊有唔少扮鬼扮馬嘅市民，當中最搶鏡嘅一定係扮成嫦娥嘅夏蕙BB喇，佢所到之處都有唔少人爭住同佢影相，就估佢有幾咁受歡迎啦！
呢晚陪同佢出場嘅，就係喺夏蕙BB自傳電影入面，飾演佢老公潘炳烈後生版嘅陳建興。之前去咗美國生活嘅夏蕙BB，表示喺當地生活相當忙，日日都要做嘢，但由於自己太掛住香港嘅朋友同黃大仙，所以選擇返嚟香港。每年夏蕙BB去黃大仙上頭炷香嘅造型，都大受網民關注，問到嚟緊一年佢將會以咩造型去上香？夏蕙BB就透露因為出年係龍年，所以自己應該會以龍女造型現身喇。
已故名伶新馬司曾嘅兒子鄧兆榮，早前喺《中年好聲音2》入面憑歌寄意，聲淚俱下表示當年買兄弟姐妹因為爭產原因，同媽咪祥嫂洪金梅反面斷絕聯絡，直到6年後先同媽咪和解，但相隔一個月後媽咪就因為癌症離世，呢件事亦成為鄧兆榮心中遺憾。而身為祥嫂好姐妹兄夏蕙姨，當年亦受到牽連被鄧家四兄妹指責，對於兆榮喺節目中嘅纖悔，夏蕙BB就話自己係睇住佢哋四個出世，只要佢哋知錯就會寬恕佢哋，同時亦提醒大家要愛得及時呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台