大AL踩單車「炒車」甩骹被老婆鬧 陳榮峻吳香倫幸福度過結婚5周年
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無線娛樂新聞台報導：黃夏蕙、陳榮峻及吳香倫呢日一齊現身支持紀念貓王嘅音樂劇，夏蕙姨細個已係貓王粉絲，迫不及待想沉浸喺貓王音樂世界之中，大AL張武孝擔任音樂劇表演嘉賓，早前因踩單車受傷被老婆鬧。
大AL呢日精神奕奕現身，透露因「炒車」甩骹，目前已好番好多，大AL幸好唔影響拍劇，為免老婆擔心，佢答應家人以後唔踩單車，同場陳榮峻與太太吳香倫幸福度過結婚5周年，二人拍住拖睇騷，陳榮峻開心透露阿女送咗部手機畀佢哋，又一家人一齊食飯相當開心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台