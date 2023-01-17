夏蕙姨美國遙距拜年 兔女朗打扮應節現身
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無線娛樂新聞台報導：黃大仙祠日前公佈今年將會重新開放予公眾上頭炷香，不過過往每年都令必定打扮一番到場鬥快上香，令大家非常期待嘅 黃夏蕙 就繼續身處美國享天倫，今年唔會有大家期待嘅畫面出現喇。
喺當地冇停過不時四圍登台嘅佢，趁住新歲將至，就扮成兔女朗同大家預先拜年，祝大家兔年一呈烏氣，唔知日日喺社交平台話掛住香港嘅夏蕙姨，幾時又會真身返嚟香港同大家見面呢？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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