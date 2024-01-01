周吉佩感謝吉S粉幫手湊仔女 XiX笑言食少啲報答經理人
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無線娛樂新聞台報導：選秀節目《亞洲超星團》之前播出嘅首個公演舞台，經過fans們大大力投票後，香港成員黃奕斌同冼靖峰嘅排名大大提升，助力排名分別升到第五同第六位，呢日Hugo出席完活動後就要去到上海繼續錄影節目，佢仲分享喺節目入面，同15歲嘅趙天翼Sky成為咗好朋友，仲讚對方好叻仔天才一樣呀。
呢日同場嘅仲有啱啱同fans BBQ慶祝完嘅周吉佩，佢仲好有心思咁親手自製曲奇送畀一班吉S粉，希望大家受感到佢嘅用心呀。吉吉指吉S粉除咗錫自己之外，同時亦愛屋發烏好錫佢兩個小朋友，每次出活動如果太太行開，吉S粉都會幫手照顧佢兩個小朋友，所以吉吉話好感謝fans呀。
女團XiX呢日就表演跳唱令現場氣氛high爆，而作為經理人嘅Eric Kwok就全程睇實，十足十奶爸一樣。活動上XiX就露嚟緊將會有新歌，仲話新歌風格會同XiX完全唔同。講到話去一年愛到Eric Kwok嘅照顧，XiX就笑言會繼續做好，咬好啲字、食少啲嘢嚟報答對方呀！
網民點睇？
過杰倫唱rap 😂
Nice ❤️
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台