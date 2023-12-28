黃奕斌首次粉絲聚會既生日會 暖男上身向粉絲餵食提子

無線娛樂新聞台報導：Hugo黃奕斌 啱啱聯同14位《聲夢傳奇》兄弟姊妹開完騷之後，就舉行人生首次粉絲聚會暨生日會，同粉絲歡度聖誕兼預祝自己下月13號嘅24歲生日。難得同粉絲近距離接觸，Hugo除咗展示舞功，又騷一騷自己嘅畫功，務求將自己最鍾意嘅嘢同粉絲分享。