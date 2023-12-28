黃奕斌首次粉絲聚會既生日會 暖男上身向粉絲餵食提子
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無線娛樂新聞台報導：Hugo黃奕斌 啱啱聯同14位《聲夢傳奇》兄弟姊妹開完騷之後，就舉行人生首次粉絲聚會暨生日會，同粉絲歡度聖誕兼預祝自己下月13號嘅24歲生日。難得同粉絲近距離接觸，Hugo除咗展示舞功，又騷一騷自己嘅畫功，務求將自己最鍾意嘅嘢同粉絲分享。
佢仲暖男上身，向現場粉絲餵提子，佢話過程中同粉絲都有啲怕醜感覺，雖然Hugo事前係唔知有呢個環節，不過佢都相當受落。至於生日願望，Hugo就話想推出新歌同多啲時間陪伴粉絲。
嚟到2023年年尾，Hugo對自己過去一年表現相當滿意，仲話今次粉絲聚會令佢更加感受到自己努力嘅成果。
網民點睇？
🎉🎉預祝Hugo 生日快樂❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台