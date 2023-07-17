黃妍極速為新專輯完成小說 英國表演台上失控台下失憶

黃妍極速為新專輯完成小說 英國表演台上失控台下失憶

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：近日再喺英國開騷後返港嘅 黃妍 ，近日再推出新作，不過就唔係新歌，而係以極速時間配合新專輯，同填詞好拍檔一齊完成嘅一部小說，不過佢以僅僅一星期時間就完成，真係可以話係思如泉湧呀。

雖然呢日佢話暫時未有計劃再推出另一本著作，不過就話以興趣嚟講寫作付自己非常享受喇。呢日佢又即場為現場歌迷獻唱新專輯嘅歌曲。之後講返當時喺英國表演時突然失控落淚，但係呢日就竟然話失去咗呢段記憶一樣，仲搞笑話可能係因為當地乾燥吹沙入眼喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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