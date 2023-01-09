黃妍與歌迷舉行小慶功 重感冒無阻聚會興致

日前喺商台頒獎典禮獲得女歌手銅獎嘅 黃妍 ，呢日帶病現身同一班支持自己嘅歌迷見面，順便成為小型慶功Party，Cath雖然重感冒不過都以濃厚鼻音為大家獻唱。對自己再踏上頒獎禮嘅舞台，呢日佢就話非常意外同驚喜，仲話因為自己去年嘅創作相對主流比較偏鋒，所以更加係一個非常大嘅鼓勵呀。