黃妍與歌迷舉行小慶功 重感冒無阻聚會興致
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日前喺商台頒獎典禮獲得女歌手銅獎嘅 黃妍 ，呢日帶病現身同一班支持自己嘅歌迷見面，順便成為小型慶功Party，Cath雖然重感冒不過都以濃厚鼻音為大家獻唱。對自己再踏上頒獎禮嘅舞台，呢日佢就話非常意外同驚喜，仲話因為自己去年嘅創作相對主流比較偏鋒，所以更加係一個非常大嘅鼓勵呀。
早前約埋音樂人 王樂儀 一齊去英國旅行兼Busking嘅Cath，去到當地時點知就興之所致，Busking變成兩場Live騷，但係自己仲非常開心，唔怪得佢話自己係被認證嘅工作狂嚟，仲話唔做嘢就周身唔舒服，仲自認係怪人一名呀。
Cath又話計劃3月嘅音樂會之後打算去日本，不過呢次就會真係放鬆去玩喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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