黃妍個唱歌衫低胸兼騷腰 笑言要儲勇氣先敢着上身

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：黃妍一連兩場嘅演唱會呢日開鑼，Cath呢次除咗唱自己歌外，仲翻唱咗唔少歌手嘅歌，又率先唱出即將派台嘅新歌《反烏托邦三部曲》。今次演唱會以恐懼做主題，Cath就挑戰自己自彈自唱日文歌，為咗呢個演出佢話練得相當痛苦，雖然自言好鍾意聽日文歌，但Cath話其實自己一粒字都聽唔明，好在有同事幫佢執咗個拼音歌詞呀。

講到今次演唱會嘅歌衫同佢平日嘅打扮完全唔同，低胸兼騷腰，Cath都話fitting時唔敢出聲，仲話雖然啲衫係好靚，但係真係需要勇氣去着上身，仲話如果早知啲衫咁少布，自己會一早就開始操fit啲呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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