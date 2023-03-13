黃妍個唱歌衫低胸兼騷腰 笑言要儲勇氣先敢着上身

無線娛樂新聞台報導：黃妍一連兩場嘅演唱會呢日開鑼，Cath呢次除咗唱自己歌外，仲翻唱咗唔少歌手嘅歌，又率先唱出即將派台嘅新歌《反烏托邦三部曲》。今次演唱會以恐懼做主題，Cath就挑戰自己自彈自唱日文歌，為咗呢個演出佢話練得相當痛苦，雖然自言好鍾意聽日文歌，但Cath話其實自己一粒字都聽唔明，好在有同事幫佢執咗個拼音歌詞呀。