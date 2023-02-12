黃妍下月開騷急推新歌 挑戰跳舞嫌節奏感不足

無線娛樂新聞台報導：3月就會舉行個人音樂會嘅 黃妍 近日除咗要為開騷作唔同排練之外，同步又要為新歌《異地書》宣傳，喺MV當中嘗試跳舞嘅佢，呢日就係活動上面即場表演喇，但伙Cath就嫌自己冇乜節奏感，又話拍MV前知道要跳舞就令自己非常擔心喇。