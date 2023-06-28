黃婉佩 StarTalk網上足本版丨前2R成員Race億元豪宅內部裝修首曝光 感謝老...

StarTalk網上足本版丨前2R成員Race億元豪宅內部裝修首曝光 感謝老…

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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨前2R成員Race億元豪宅內部裝修首曝光 感謝老公全力支持工作

前2R成員黃婉佩（Race）自2016年與新加坡富商David Loh結婚，誕下一對子女Cara及Dayton，佢成為幸福人妻及媽媽，同時努力發展自己嘅事業，主持王鎮泉（Jeoffrey）日前造訪Race億元豪宅及辦公室，從細節體現豪華感！

由於Race老公好鍾意睇戲及健身，所以屋企設有家庭電影院、酒吧枱、健身室等，有時佢老公下午四、五點就邀請朋友一齊Happy Hour，喺屋企飲酒玩桌球，睇完老公嘅休閒活動空間，Race就帶Jeoffrey搭電梯參觀各層，客廳以簡約溫馨風格為主，見客廳放咗一部鋼琴，Race開心指呢個係老公送嘅生日禮物，佢哋同朋友有時會請一啲歌手嚟屋企表演。

Race雖然畀阿女返好多興趣班，佢自言唔算係虎媽，希望從中發掘女兒不同興趣，而佢同老公對教育小朋友理念一樣，二人保持嚴慈態度一致，Race更講明唔生第三胎，之後Jeoffrey出發去Race嘅公司參觀，佢坦言當年退出娛樂圈轉做金融，因爸爸一句說話搬回新加坡，Race與妹妹黃婉球（Rhonda）一同創辦新加坡網上地產平台，稱當年係馬來西亞新搬民，佢試過超過30次搬屋，Race就因為細個經歷，令佢想搞地產生意，Race好感謝老公全力支持工作，喺工作上互助解決難題，更獲老公稱讚係好太太，而Race最難忘跟黃婉君（Rosanne）嘅兒時趣事，笑指阿爸管教嚴厲，所以佢同Rosanne感情深厚，兩姊妹好團結！

網民點睇？

唔知新加坡邊區呢😂

Ohhh ok alrighty

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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