StarTalk網上足本版丨前2R成員Race億元豪宅內部裝修首曝光 感謝老…
前2R成員黃婉佩（Race）自2016年與新加坡富商David Loh結婚，誕下一對子女Cara及Dayton，佢成為幸福人妻及媽媽，同時努力發展自己嘅事業，主持王鎮泉（Jeoffrey）日前造訪Race億元豪宅及辦公室，從細節體現豪華感！
由於Race老公好鍾意睇戲及健身，所以屋企設有家庭電影院、酒吧枱、健身室等，有時佢老公下午四、五點就邀請朋友一齊Happy Hour，喺屋企飲酒玩桌球，睇完老公嘅休閒活動空間，Race就帶Jeoffrey搭電梯參觀各層，客廳以簡約溫馨風格為主，見客廳放咗一部鋼琴，Race開心指呢個係老公送嘅生日禮物，佢哋同朋友有時會請一啲歌手嚟屋企表演。
Race雖然畀阿女返好多興趣班，佢自言唔算係虎媽，希望從中發掘女兒不同興趣，而佢同老公對教育小朋友理念一樣，二人保持嚴慈態度一致，Race更講明唔生第三胎，之後Jeoffrey出發去Race嘅公司參觀，佢坦言當年退出娛樂圈轉做金融，因爸爸一句說話搬回新加坡，Race與妹妹黃婉球（Rhonda）一同創辦新加坡網上地產平台，稱當年係馬來西亞新搬民，佢試過超過30次搬屋，Race就因為細個經歷，令佢想搞地產生意，Race好感謝老公全力支持工作，喺工作上互助解決難題，更獲老公稱讚係好太太，而Race最難忘跟黃婉君（Rosanne）嘅兒時趣事，笑指阿爸管教嚴厲，所以佢同Rosanne感情深厚，兩姊妹好團結！
網民點睇？
唔知新加坡邊區呢😂
Ohhh ok alrighty
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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