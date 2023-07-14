黃子佼曾透露與陶姓女星交往 陶子四字回應傳聞
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無線娛樂新聞台報導：黃子佼上月被指曾對少女性騷擾，隨後開直播道歉並自殘送院，黃子佼喺直播時曾透露跟姓陶嘅女星交往過，被網民猜測係主持人陶晶瑩（陶子），陶子呢日出席一個音樂選秀活動時，就此事回應。
陶子表示支持Me Too運動，由於有啲已走法律程序，所以陶子唔方便用平凡人嘅角度去講，只可以講圈中親朋好友嘅心情不會好過，希望圈中人可以重整心情，被問有冇同黃子佼交往，陶子只回應：「不聊八卦。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台