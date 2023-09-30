黃宗澤獲三千粉絲迫爆撐場 廚神獻功架即場整月餅
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無線娛樂新聞台報導：黃宗澤（Bosco）日前應邀到廣州出席一個家品活動，吸引三千人迫爆商場圍觀，有廚神之稱嘅Bosco即場顯身手整月餅，氹得fans不知幾開心。
由於Bosco已經有幾年冇踏足廣州，粉絲們難得一睹偶像風采，群情洶湧，即使望到Bosco出現都未夠喉，喺佢離場之際，大班粉絲隨行，仲想突破保安防線親近偶像握手，令現場迫得寸步難行，幸好最終Bosco同粉絲們都平安無事。不過事後就有fans投訴Bosco唔夠親民，佢都有解釋現場太過混亂，又有推撞情況，為免有意外發生先未有停步，同時好感謝大家熱情支持。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台