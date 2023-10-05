票房衝破三千萬派福利 黃宗澤食店任食一日

無線娛樂新聞台報導：黃宗澤、張繼聰同陳家樂主演嘅黑幫動作電影舉行首映，有份參演嘅衞詩雅、黃德斌、鄭則仕都有現身，三個大男人喺首映禮上不停互相捉弄，Bosco話佢哋差不多成年無見，直至近排為電影宣傳同謝票先見得多，點知一見面就好似當時拍戲時咁玩埋一堆，講到邊個最百厭時，家樂就忍唔住話其實係Bosco同阿聰整蠱佢為主，Bosco解釋其實係佢哋不停引笑點最低嘅家樂仔不斷笑，阿聰話不論係劇本對白定係專登喺死忠球迷嘅家樂仔面前講另一隊球隊，見到家樂仔情緒不停受影響就好開心，但又要適可而止。