票房衝破三千萬派福利 黃宗澤食店任食一日
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無線娛樂新聞台報導：黃宗澤、張繼聰同陳家樂主演嘅黑幫動作電影舉行首映，有份參演嘅衞詩雅、黃德斌、鄭則仕都有現身，三個大男人喺首映禮上不停互相捉弄，Bosco話佢哋差不多成年無見，直至近排為電影宣傳同謝票先見得多，點知一見面就好似當時拍戲時咁玩埋一堆，講到邊個最百厭時，家樂就忍唔住話其實係Bosco同阿聰整蠱佢為主，Bosco解釋其實係佢哋不停引笑點最低嘅家樂仔不斷笑，阿聰話不論係劇本對白定係專登喺死忠球迷嘅家樂仔面前講另一隊球隊，見到家樂仔情緒不停受影響就好開心，但又要適可而止。
講到票房理想會點樣派福利，Bosco就快人快語話若果有三千萬票房，自己食店就畀大家任食一日，呢個承諾一出令全場嘩然，身邊嘅阿聰都話難以招架，最後佢決定自己嘅承諾就係陪大家去Bosco舖頭食嘢，而家樂仔就話若果票房達標就着愛隊對家嘅球衣，阿聰都不敢讚佢誠意十足。
Kent哥今次喺戲中戲份唔多，但佢就好開心可以同Bosco再合作，仲大讚對方狀態好弗。啱啱拍完TVB新劇《神耆小子》，嚟梗Kent哥又會接新戲，工作永不言休嘅佢，都有襯工作空檔，去咗一轉上海探囡囡聚天倫，所以Kent哥都話近排事業同生活都永常開心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台