黃宗澤即興床戲充滿喜感 羅霖拍落水戲狂飲海水又屙又嘔
胡定欣近排成日同黃宗澤一齊做訪問，見到對方搞事又頑皮，佢覺得《廉政狙擊》呢個組合係應該拍喜劇，黃宗澤一向係搞笑能手，喺劇中與蔡思貝搞笑床戲獲好評，充滿喜感，黃宗澤爆呢個橋段係即興諗出嚟，原來剪走咗唔少shot。
黃宗澤將與好兄弟林峯及吳卓羲出席一個群星演唱會，佢好耐冇獻唱覺得有啲緊張又陌生，不過佢被林峯讚唱功屬行走CD級別，黃宗澤指呢啲係客套說話，自己主要係搞氣氛；此外，黃宗澤間餐廳喺政府未宣佈通關前決定裝修，點知忽然通關，佢肉赤錯失咗賺錢良機。
羅霖早前拍《廉政狙擊》床戲獲網民讚保養得宜，原來羅霖仲拍咗一場落水戲，佢本來唔識游水，最難忘拍攝當日風浪勁大，佢狂飲海水，搞到自己又屙又嘔。
網民點睇？
羅霖保養很好！身段和皮膚真棒！❤😂🎉
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