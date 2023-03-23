黃宗澤即興床戲充滿喜感 羅霖拍落水戲狂飲海水又屙又嘔

無線娛樂新聞台報導：黃宗澤呢日同穿着性感嘅胡定欣、羅霖、周家蔚及鄭衍峰等出席一個剪綵活動，對於熱播劇《廉政狙擊》進入結局周，胡定欣嫌今次對手戲唔夠喉，黃宗澤希望之後演喜劇，向觀眾大放笑彈，笑指唔好成日要胡定欣做「女強人」。