StarTalk丨Bosco自認未夠成熟不宜結婚 陳家樂拍戲兄弟情儼如三角戀…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨Bosco自認未夠成熟不宜結婚 陳家樂拍戲兄弟情儼如三角戀
黃宗澤 、張繼聰 及 陳家樂 攜手合作拍新戲，演三個沙煲兄弟古惑仔爭上位，呢日佢哋接受《StarTalk》訪問，與主持 潘盈慧 笑談角色有趣一面，三人大爆對「情」字嘅睇法！
Bosco劇中好有大佬風範，鏡頭後對拍檔照顧有加，張繼聰笑指萬歲請食嘢係不可或缺，陳家樂喺戲中獲得Bosco同張繼聰照顧，佢認為呢段兄弟情儼如「三角戀」，最後係因愛成仇，今次張繼聰最難忘喺戲中喺彌敦道喪跑，又要捱凍拍攝沙灘動作戲份，三人異口同聲表示拍呢套戲先知道要用剃鬚膏洗道具血漿，而陳家樂更為角色好大犧牲要剃光頭。
Bosco坦言兄弟情喺自己心目中係超越愛情，揀女友仲要過阿媽同兄弟嗰關，擇偶條件要同啲朋友玩得埋，張繼聰慶幸身邊不乏好兄弟，被問會唔會介紹異性畀Bosco，張繼聰話自己個女太後生介紹唔到：「同Bosco好兄弟，要介紹一堆異性，呢個世界好多女士都有唔同吸引嘅地方，日頭爽朗、夜晚溫婉又好，又或耆日頭好溫婉、收太陽就好爽朗好狂野都好！」Bosco自認未夠成熟不宜結婚。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台