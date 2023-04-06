黃庭鋒親回被樂小姐點名力捧 陳庭欣與富貴男友遊日春風滿面
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無線娛樂新聞台報導：林鈺洧 (Denice) 、陳庭欣、黃庭鋒、孔德賢等，呢日出席明珠台記招，現場介紹4月將會播出嘅精彩節目內容，樂易玲近日點名力捧多名小生花旦，黃庭鋒亦有回應被力捧，見佢心情大靚。
孔德賢近日忙於拍《新聞女王》飾演富二代，跟以往角色不同，而林鈺洧雖然仍未卸任，不過佢已開始拍綜藝節目，佢好恨參與旅遊節美食節目；陳庭欣呢日春風滿面現身，日前同男友楊振源（Benny）同遊日本，之後佢將與朋友去布吉玩。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台