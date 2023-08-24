黃挺瑋歌手身份闖樂壇 簽名會逼爆哥哥現身打氣

無線娛樂新聞台報導：台北百萬網紅 黃挺瑋 早前宣佈以歌手身份出道，推出全新EP之外呢日亦舉行簽名會，吸引大批歌迷到場，場面非常熱鬧。而佢仲話單飛現身心情非常緊張，不過佢嘅哥哥 黃雍哲 呢日亦都現身幫細佬打氣，仲話呢次唔係兄弟拆夥，大家唔使擔心呀。