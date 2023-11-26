黃日華騷郭大俠型格招牌動作 張兆輝預告明星足球隊深圳邀請賽加表演環…
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無線娛樂新聞台報導：黃日華騷郭大俠型格招牌動作 張兆輝預告明星足球隊深圳邀請賽加表演環節
香港明星足球隊深圳邀請賽將於下個月開波，呢日球隊代表黃日華、張兆輝、衛志豪及莫家淦現身深圳跟傳媒見面為比賽造勢。
華哥日前喺一場球賽疑似「發忟憎」踢對方隊員被網民批評冇品，事後華哥好快拍片道歉，呢日出席球賽記招見佢心情未受影響，更即場騷當年喺《射雕英雄傳》型格招牌動作，華哥同輝哥指若果當天唔使開工，大家一定出賽，希望下個月以球會友嚟一場真正嘅友誼賽。
此外，輝哥透露賽事將加入表演環節，不過佢哋未有講詳情，最重要係用唔同方式帶畀現場朋友一啲開心同娛樂。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台