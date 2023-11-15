上陣鬥村超被指沉唔住氣冇品報復 黃日華自拍片道歉認錯
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無線娛樂新聞台報導：上星期明星足球隊喺香港大球場主場迎戰榕江村超聯嘅比賽，雖然已經落幕，不過當日 黃日華 被犯規踢跌後隨時報復一幕，就被指有欠球品風度，事後短片瘋傳更在網上發酵。
雖然現場觀掌賽事或事後於網上翻睇片段嘅網民，各有不同的意見，而球賽間雙方隊員有肢體接觸同爭議其實非常，當時球賽亦未有間斷繼續比賽，亦未發生進一步衝突，整個球賽亦毫無火藥味。不過華哥事後就決定拍攝短片公開向村超球員、球迷同網民致歉。
華哥於片段當中指出自己未有控制好情緒致衝突發生，成為球賽嘅一個瑕疵。亦承諾往後會好好管理情緒，繼續熱愛足球運動、支持國家足球。賽事結束後，雙方球員都有出席大會安排嘅慶功宴。互相祝酒氣氛融洽。席間切大燒豬時，氣氛更非常熱鬧。
網民點睇？
大侠道歉😅火氣大🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台