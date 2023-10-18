黃智雯復工分享新婚喜悅 生育大計一切順其自然
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無線娛樂新聞台報導：今個月初黃智雯喺社交平台放出一個閃盲人嘅消息，宣布同拍拖11年嘅珠寶公司高層Anthony結婚，一對新人仲去咗英國享受二人世界。度完蜜月返港嘅Mandy復工開拍《香港重案》，同場仲有宋宛穎、莫韻諰、鄧志堅、涂毓麟等。幸福人妻Mandy就話年初嘅時候兩個人去咗新西蘭註冊，之後就返港同家人食飯慶祝兼進行傳統斟茶儀式。Mandy就話結婚儀式已經完成，亦無計劃搞派對慶祝，稍後可能會逐一約朋友食飯。
咁開心嘅事，Mandy一定第一時間通知一班好姊妹胡說八道，當中胡定欣聽到消息後仲開心到喊咗出嚟。已經加入人妻行列，大家最關心嘅事當然係Mandy幾時做媽咪啦，Mandy就話自己一向都採取順其自然，加上又有一堆工作喺手，所以暫時都會專心工作先。
《香港重案》有唔少經典案例，當中「無屍案」就令飾演法醫嘅Sabrina覺得最難忘，佢話雖然呢個劇情唔使法醫出場，但當佢聯想到點可以喺無屍體情況下面搜證，佢就越諗越心寒。
Vincy呢個爆晒缸嘅造型，其實係因為飾演一位15歲嘅私影少女，遇人不淑招惹殺生之禍，咁都唔夠慘，佢仲要瞓喺垃圾堆中演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台