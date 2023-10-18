黃智雯復工分享新婚喜悅 生育大計一切順其自然

無線娛樂新聞台報導：今個月初黃智雯喺社交平台放出一個閃盲人嘅消息，宣布同拍拖11年嘅珠寶公司高層Anthony結婚，一對新人仲去咗英國享受二人世界。度完蜜月返港嘅Mandy復工開拍《香港重案》，同場仲有宋宛穎、莫韻諰、鄧志堅、涂毓麟等。幸福人妻Mandy就話年初嘅時候兩個人去咗新西蘭註冊，之後就返港同家人食飯慶祝兼進行傳統斟茶儀式。Mandy就話結婚儀式已經完成，亦無計劃搞派對慶祝，稍後可能會逐一約朋友食飯。