黃智雯公布新動向樂觀迎挑戰 做蔡少芬朱茵同門師妹有壓力
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無線娛樂新聞台報導：41歲黃智雯（Mandy）早前舉行「胡說八道」巡演，今日宣布加盟新公司，成為朱茵與Ada（蔡少芬）同門師妹，日前Mandy為新一年拍攝造型照，對於加盟新公司大叫興奮，抱正面開放態度，迎接新挑戰。
踏入2024年，Mandy回望過去2023年，對佢嚟講係特別嘅一年，成為人妻，身份改變，亦因呢個身份變化，令佢深感要展開人生新階段，好想突破自己跳出框架，嘗試一啲以前未試過嘅嘢，想繼續開拓舞台劇上嘅自己，想同多啲唔同嘅演員合作多啲火花，對電影、綜藝節目及真人騷等所有工作抱開放態度！
Mandy笑言跟朱茵與Ada早有淵源，問到朱茵與Ada貴為美魔女、神級花旦，作為佢哋同門師妹可有壓力？Mandy直言好大壓力，不過佢好開心得到老公同好姊妹給予支持。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台