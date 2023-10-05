40歲黃智雯結束愛情長跑 與珠寶集團高層拉埋天窗成為人妻

無線娛樂新聞台報導：40歲黃智雯（Mandy）忽然喺社交平台宣佈喜訊，跟圈外男友詹文天（Anthony）結束愛情長跑，拉埋天窗成為人妻，黃智雯稱自己係一個幸運嘅女孩，身邊總包圍著愛錫佢嘅人，自己喺被愛嘅環境下溫暖成長。