40歲黃智雯結束愛情長跑 與珠寶集團高層拉埋天窗成為人妻
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無線娛樂新聞台報導：40歲黃智雯（Mandy）忽然喺社交平台宣佈喜訊，跟圈外男友詹文天（Anthony）結束愛情長跑，拉埋天窗成為人妻，黃智雯稱自己係一個幸運嘅女孩，身邊總包圍著愛錫佢嘅人，自己喺被愛嘅環境下溫暖成長。
黃智雯透露與另一半喺外地完成婚禮：「多謝大家嘅祝福，因為另一半係圈外人，所以對感情事一直保持低調，希望大家諒解，我們一直都有旅行結婚的計劃，喜歡簡約純粹一點，好感恩今年終於實現到啦！回港後亦已和家人慶祝分享喜悅。」
黃智雯與珠寶集團高層男友Anthony拍拖逾10年，多年來感情穩定，早已同居試婚，黃智雯喺40歲時人生踏入新階段，唔止粉絲非常高興，一眾圈中好姊妹胡杏兒、胡定欣、姚子羚同胡蓓蔚等即時留言送祝福。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台