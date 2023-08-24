黃曉明為新片演員名單絞盡腦汁 笑稱想自己出演女主角
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無線娛樂新聞台報導：黃曉明同閆妮等呢日現身新片首映禮，現場群星滙聚，除咗有導演陳凱歌、陳紅、尹力、姚晨、譚鬆韻等人捧場。
黃晨明今次除咗主演外，亦係電影嘅監製，為咗選角佢花盡心思，佢話自己睇到劇本時就已經覺得女主角呢個角色太好，仲笑言如果自己係女演員的話，就早已經舉手去演女主角。
電影講述由黃曉明飾演嘅鬱鬱不得志律師，去幫閆妮飾演嘅兇殺案嫌疑人辯護，睇完電影嘅陳凱歌就對黃曉明嘅演技有讚冇彈，仲話佢經過咁多年嘅自我磨練，演技成熟咗唔少。至於近年挑戰做幕後嘅姚晨，就讚身為監製嘅黃曉明眼光相當好呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台