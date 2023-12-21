黃曉明獲獎憶出道25年點滴 寄語同業為觀眾拍好作品
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無線娛樂新聞台報導：黃曉明、魏大勛、金晨、毛曉彤及周深等一眾藝人呢日齊集北京現身一個視頻網站頒獎典禮，曉明獲頒年度電視劇男演員獎，回憶自己出道25年點滴，曉明認為作為一個演員，最重要係堅定自己嘅心，「給觀眾們都吃點好的」，寄語同業為觀眾拍好作品。
2023年係魏大勛迎嚟事業新高峰一年，佢喺一部暑假檔偶像劇中，飾演嘅中式總裁角色雖然只係配角，卻成為今年爆紅嘅劇集角色，魏大勛人氣熱度更超越該劇男主角，魏大勛呢次獲頒年度電視劇觀眾喜愛男演員獎，以及年度綜藝觀眾喜愛藝人。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台