黃曉明獲獎憶出道25年點滴 寄語同業為觀眾拍好作品

無線娛樂新聞台報導：黃曉明、魏大勛、金晨、毛曉彤及周深等一眾藝人呢日齊集北京現身一個視頻網站頒獎典禮，曉明獲頒年度電視劇男演員獎，回憶自己出道25年點滴，曉明認為作為一個演員，最重要係堅定自己嘅心，「給觀眾們都吃點好的」，寄語同業為觀眾拍好作品。