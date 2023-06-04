黃洛妍生日歌迷辦大型Party 秘學舞獅神秘出場送驚喜
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無線娛樂新聞台報導：月底就踏入26歲嘅 黃洛妍 呢日獲歌迷會舉辦盛大生日會為佢預先慶祝，現場有400位嘉賓同歌迷到場，非常熱鬧。除咗 曾志偉 陳欣健 劉威煌 幾位前輩之外，《聲夢2》嘅幾位戰友亦都有現身呀。
志偉就大讚Janees又乖又勤力，所以特別到場送上禮物，仲話希望佢未來會有更好嘅發展呀。而主角Janees呢日除咗為歌迷表演再拿手嘅小提琴之外，當然唔少得為大家獻唱啦，而佢仲準備咗一個大驚喜俾大家，特別學舞獅等現場嘅大家都嚇一跳呀。
而呢日擔任司儀嘅 陳欣健 原來同Janees非常有淵源，仲喺朋友介紹下發現Janees嘅歌喉一流，仲被感動到流淚呀。而劉威煌同樣一早同Janees相識，仲話一早已經希望可以齊齊合作，一齊合唱就最好咁話呀。
網民點睇？
JanJan越唱越紅，衝出香港，生日快樂🎉❤
支持Janees❤
Janees生日快樂😉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台