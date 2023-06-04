黃洛妍生日歌迷辦大型Party 秘學舞獅神秘出場送驚喜

無線娛樂新聞台報導：月底就踏入26歲嘅 黃洛妍 呢日獲歌迷會舉辦盛大生日會為佢預先慶祝，現場有400位嘉賓同歌迷到場，非常熱鬧。除咗 曾志偉 陳欣健 劉威煌 幾位前輩之外，《聲夢2》嘅幾位戰友亦都有現身呀。