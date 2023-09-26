黃潔琪清涼打扮任食店店長 留港拍節目盼一探香港郊野美景

無線娛樂新聞台報導：性感可愛嘅大馬女神 黃潔琪 呢日以一身青春打扮現身，為一間茶像店擔任一日店長。唔少人都可能會估計女藝人為保持身材都會忍口，但係Miko就直認自己係正統吃貨，仲最鍾意掃街嘆唔同嘅街頭小食，仲話甜品最深得佢心呀。