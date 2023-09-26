黃潔琪清涼打扮任食店店長 留港拍節目盼一探香港郊野美景
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無線娛樂新聞台報導：性感可愛嘅大馬女神 黃潔琪 呢日以一身青春打扮現身，為一間茶像店擔任一日店長。唔少人都可能會估計女藝人為保持身材都會忍口，但係Miko就直認自己係正統吃貨，仲最鍾意掃街嘆唔同嘅街頭小食，仲話甜品最深得佢心呀。
Miko又話如果未來男朋友會帶佢食唔同美食，就一定會大大加分，仲認為係增進感情嘅最好方法呀。今年Miko不斷遊走於大馬同香港參與唔同工作，不過今次就會逗留一段時間拍攝，仲希望可以有機會去香港唔同山徑欣賞景色呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台