黃百鳴透露與甄子丹將聯手再合作 劉晨芝爆友人成虛擬貨幣騙局苦主
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無線娛樂新聞台報導：黃百鳴呢日現身一套電影首映禮，作為電影代理商，佢不時引進內地或外地作品畀香港觀眾欣賞，亦會兼顧電影製作人嘅身份打造好戲，黃百鳴透露同「宇宙最強」甄子丹將聯手再合作。
黃百鳴與甄子丹今年傾咗三套片約，目前開始籌備，黃百鳴指《葉問》系列要等出年；近日加密貨幣風波，唔少圈中人牽涉其中，黃百鳴坦言騙案不時成為電影題材，而佢亦從未投資過虛擬貸幣，而同場嘅劉晨芝有投資虛擬貸幣，投資前要先做好功課，佢自爆有朋友成為苦主。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台