黃秋生賀劇場10周年辦連串活動 葛文輝認戲癮大來者不拒
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無線娛樂新聞台報導：黃秋生創辦嘅劇場今年踏入10周年，為隆重其事舉行連串活動慶祝，黃秋生、葛文輝、游學修及導演陳淑儀等呢日出席攝影展揭幕禮，以及舞台劇記招。
秋生首次與游學修搭擋演出，佢對游學修有讚冇彈，游學修喺秋生及陳淑儀身上各方面學到好多嘢，一齊去完成呢件事係好大滿足感，二人合作嘅劇目《極地謎情》早喺2012年秋生曾跟梁祖堯一齊演過，秋生亦有親解選劇本因由，更重新編對白，令啲對白更華麗更靚，而葛文輝自認戲癮好大，對各類演出來者不拒。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台