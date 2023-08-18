黃秋生與游學修合演舞台劇 被對方一條問題搞到語窒
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無線娛樂新聞台報導：黃秋生、游學修同導演陳淑儀呢日為舞台劇綵排，呢套舞台劇早喺11年前秋生就已經同梁祖堯演過，對於多年後再重演呢套劇，秋生就話因為今次係將呢個劇重新翻譯一次，令個劇多咗好多層。
對於同游學修合作，秋生就話相當有新鮮感，加上同後生仔合作，令佢覺得好有活力。阿修就話得到大師兄嘅讚賞覺得相當開心，加上可以寓工作於學習，佢會好好珍惜機會。
訪問中阿修發揮鬼馬性格，佢話唔少傳媒都會問佢面對秋生呢位前輩驚唔驚，所以佢決定反過嚟問秋生對住自己會唔會驚，令到秋生一時語窒，之後秋生先話自己最驚小朋友扭計，但好在阿修冇呢方面問題呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台