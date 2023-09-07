黃秋生舞台劇被蘇拉擾亂公演 生日上演大讚師弟游學修表現

無線娛樂新聞台報導：由 陳淑儀 執導 黃秋生 同 游學修 主演嘅舞台劇呢日正式公演，因為受颱風影響順延一日嘅首演，變成喺秋生生日正式公開演出，從影多年嘅佢仲話本來咳嗽未好，呢次蘇拉襲港令自己多出一日休息時間，痊癒之後可以更為投入演出呀。