黃秋生舞台劇被蘇拉擾亂公演 生日上演大讚師弟游學修表現
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無線娛樂新聞台報導：由 陳淑儀 執導 黃秋生 同 游學修 主演嘅舞台劇呢日正式公演，因為受颱風影響順延一日嘅首演，變成喺秋生生日正式公開演出，從影多年嘅佢仲話本來咳嗽未好，呢次蘇拉襲港令自己多出一日休息時間，痊癒之後可以更為投入演出呀。
秋生仲話希望未來生日每年都開心度過，仲話年逾花甲之後要學會開心過生活，又話朋友祝賀如雪花飛至，非常高興。今次係秋生同阿修首次合作，佢亦大讚呢位演藝小師弟嘅表現一流，導演陳淑儀亦都話兩人磨合後演出非常滿意喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台