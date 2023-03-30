StarTalk丨黃秋生獲金馬影帝獲家人祝賀 透露正籌備個人自傳

無線娛樂新聞台報導：黃秋生入行40年拍超過200部電影，獲獎無數，黃秋生更以《白日青春》首獲金馬影帝殊榮，跟佢擦出新火花，就係定居香港嘅馬來西亞導演劉國瑞，近日接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》訪問，導演稱《白日青春》係兩代特殊難民題材，揭開香港隱祕暗角，影帝黃秋生搭檔巴裔素人男孩林諾演出另類公路「父子情」。