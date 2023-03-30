StarTalk丨黃秋生獲金馬影帝獲家人祝賀 透露正籌備個人自傳
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無線娛樂新聞台報導：黃秋生入行40年拍超過200部電影，獲獎無數，黃秋生更以《白日青春》首獲金馬影帝殊榮，跟佢擦出新火花，就係定居香港嘅馬來西亞導演劉國瑞，近日接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》訪問，導演稱《白日青春》係兩代特殊難民題材，揭開香港隱祕暗角，影帝黃秋生搭檔巴裔素人男孩林諾演出另類公路「父子情」。
黃秋生今次跟南亞裔演員合作感覺良好，佢喺圍讀時首次見戲中小演員林諾，讚對方好活潑又聰明，令人印象深刻，導演劉國瑞稱見咗近200位小朋友當中揀咗12位素人男孩，因林諾個性較強而突圍而出，導演初與黃秋生合作亦感到緊張，只希望給予演員足夠自我發揮空間。
此外，黃秋生坦言對電影獎項平常心，今次黃秋生奪金馬影帝獲家人祝賀，目前佢專心準備下一個演出，同時佢亦正籌備個人自傳。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台