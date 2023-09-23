黃美棋否認未婚懷孕 籌辦婚禮遇上阻滯

無線娛樂新聞台報導：黃美棋同焦浩軒日前現身商場活動擔任嘉賓，兩人一齊同大家預祝中秋節。美棋上月獲男友鍾健威求婚成功後，終於揭盅透露明年春季會在港舉辦婚禮，仲講笑話知道時間緊迫，但叫大家唔好誤會，佢絕非奉子成婚。