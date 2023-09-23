黃美棋否認未婚懷孕 籌辦婚禮遇上阻滯
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無線娛樂新聞台報導：黃美棋同焦浩軒日前現身商場活動擔任嘉賓，兩人一齊同大家預祝中秋節。美棋上月獲男友鍾健威求婚成功後，終於揭盅透露明年春季會在港舉辦婚禮，仲講笑話知道時間緊迫，但叫大家唔好誤會，佢絕非奉子成婚。
美棋又同大家分享籌備婚禮進度，不過似乎就有啲阻滯，現時日子、場地都未能落實，因為有時大家為咗雙方家長會各持己見，絕對聽得出有難言之隱，不過身旁嘅軒仔就話自己唔會明白，美棋就話：「婚姻係兩個家庭嘅事，你到時就會明白。」
軒仔大讚美棋係《流行都巿》女神，兩人相識多年知道對方唔單止人品好，入得廚房出得廳堂，絕對係搶手貨，係位完美女友或老婆，佢嘅擇偶條件都朝住呢個方向。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台