準人妻黃美棋獲老友突擊慶生 重溫訂婚Party講起都喊
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無線娛樂新聞台報導：黃美棋 早前獲男友 鍾健威 喺生日會求婚，趁美棋生日將喜訊公告天下，呢日呢位準人妻 同 周志康 仲有早前出嫁嘅新紮太太 吳嘉儀 錄節目時，就獲兩位拍檔突擊為佢慶祝生日，阿七仲為佢戴上尤如港姐一樣嘅慶祝綵帶。
美棋講起當日阿Ray公開求婚時，仲感動到淚灑當場，仲對當日咁多好友見證自己生日加訂婚非常開心，多謝大家送予佢嘅一切祝福呀。阿七亦都提到自己大婚當日，美棋因為開工原因，一早就到男家敲門送上禮金同祝福，覺得呢位朋友朋友貼心程度100分呀。
生日Party突然變成求婚儀式，原來4人聚會變成大型驚喜Party，家人朋友全部齊集，加上阿Ray以遙控飛機送上戒指，難怪當日佢感動得咁緊要啦。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台