準人妻黃美棋獲老友突擊慶生 重溫訂婚Party講起都喊

無線娛樂新聞台報導：黃美棋 早前獲男友 鍾健威 喺生日會求婚，趁美棋生日將喜訊公告天下，呢日呢位準人妻 同 周志康 仲有早前出嫁嘅新紮太太 吳嘉儀 錄節目時，就獲兩位拍檔突擊為佢慶祝生日，阿七仲為佢戴上尤如港姐一樣嘅慶祝綵帶。