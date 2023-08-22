黃美棋愛情長跑11年衝線 宣佈明年正式成婚嫁鍾健威
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無線娛樂新聞台報導：黃美棋 同 鍾健威 呢對圈中情侶宣佈訂婚，結束跑足11年嘅愛情長跑，仲喺網上公開放閃，趁美棋34歲生日Party再次求婚，等一眾親友可以分享佢哋嘅幸福，更宣佈明年會正式結婚呀。
雖然兩年前已經首肯嫁俾阿Ray，不過呢日美棋依然感動到落淚，亦 林奕匡 夫婦 林秀怡 朱智賢 同 楊潮凱 都一齊見證呢個美好又感動嘅時刻，之後美棋仲提到過去兩年繼續同阿Ray相處磨合，不過完全冇估到對方會公開已訂婚，搞到自己失儀喎。
佢哋嘅婚禮其實早已經開始籌備，不過近日已經安排唔同細節，仲話祝福嘅訊息四方八面蜂湧而至，非常感謝大家對佢哋倆口子嘅祝福呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台