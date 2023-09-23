網民盼二人合體拍節目 洪永城稱欲於節目中狠罵黃翠如

無線娛樂新聞台報導：黃翠如同洪永城呢日現身一個財富投資管理活動，翠如話自己老公蕭正楠都對投資冇乜心得，所以自己都係努力踏實搵錢同儲錢最穩陣，佢仲話自己呢一生最大嘅投資就係投資咗喺老公身上，又大爆阿蕭每個月都會喺銀行㩒cash畀家用佢，高調放閃曬恩愛！