網民盼二人合體拍節目 洪永城稱欲於節目中狠罵黃翠如
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無線娛樂新聞台報導：黃翠如同洪永城呢日現身一個財富投資管理活動，翠如話自己老公蕭正楠都對投資冇乜心得，所以自己都係努力踏實搵錢同儲錢最穩陣，佢仲話自己呢一生最大嘅投資就係投資咗喺老公身上，又大爆阿蕭每個月都會喺銀行㩒cash畀家用佢，高調放閃曬恩愛！
翠如同Tony呢對老友難得合體，好多網民都好想再睇到佢哋合作，翠如就建議佢哋可以互相監製對方嘅節目，Tony就話最期待可以喺節目裡面狠狠咁鬧翠如，不過因為佢哋都好忙，Tony又要學做生意，所以要合體的話，真係要好好咁夾時間先得呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台