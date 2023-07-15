黃翠如期待蕭正楠8月拍完劇計劃旅行 開心預告出旅遊新書

無線娛樂新聞台報導：黃翠如剛由馬來西亞返港，呢日為時裝品牌擔任一日店長，開心預告出旅遊新書，下星期舉行簽書會，翠如指呢本書唔係旅遊指南、美食推介及購物攻略，而係翠如喺以前寫嘅旅遊日記當中揀一啲人物故事，跟大家分享一下。