黃翠如期待蕭正楠8月拍完劇計劃旅行 開心預告出旅遊新書
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無線娛樂新聞台報導：黃翠如剛由馬來西亞返港，呢日為時裝品牌擔任一日店長，開心預告出旅遊新書，下星期舉行簽書會，翠如指呢本書唔係旅遊指南、美食推介及購物攻略，而係翠如喺以前寫嘅旅遊日記當中揀一啲人物故事，跟大家分享一下。
翠如指當中嘅故事人物有啲好難再搵，譬如喺非洲識嘅一啲土人，關於生死疾病嘅經歷，翠如好想將呢份友誼記錄，今年佢因海外工作同拍攝旅遊節目，變咗「空中飛人」嘅生活，翠如笑指每次拍完旅遊節目返屋企，就要不停洗衫，翠如好期待等老公蕭正楠8月拍完劇再計劃去旅行充電休息。
網民點睇？
幾時拍劇
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台