黃翠如書展出遊記爸爸老公傾力推銷 蔣怡現身講故事安排乖女入Camp偷…
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無線娛樂新聞台報導：黃翠如書展出遊記爸爸老公傾力推銷 蔣怡現身講故事安排乖女入Camp偷閒
相隔10年之後， 黃翠如 今年再度喺書展推出遊記新作，亦舉行講座同大家分享多年來拍攝旅遊節目嘅點滴同感受，翠如仲話最開心嘅就係黃爸爸，相信今次同當年一樣會大手買入送俾朋友喇。
黃爸爸就以女為傲狂買暮作送禮，而老公 蕭正楠 亦都大力幫手推銷，不斷向各方好友推薦，先後搵阿Bob、洪永城仲有馬明等圈中好友幫手，非常落力，難怪太座本人話非常滿意佢嘅表現喇。周遊過世界唔同地方嘅翠如，仲話非常希望有機會可以同埋阿蕭一齊同遊，非常浪漫呀。
而身為人母嘅 蔣怡 呢日現身就並非為新作推廣，而係以媽咪身份為現場嘅小朋友講故事，Coco仲話已經安排好子女嘅暑假安排，好似乖女就身處內地一個夏令營學獨立喇。Coco仲話一啲都唔擔心阿囡嘅情況，仲話呢種經驗會令小朋友有好唔錯嘅體驗呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台