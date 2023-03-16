「大馬Baby」黃詩棋再任電影監製 即場被導演邀請任新作女角
同時身兼幕前同幕後崗位嘅佢，就話非常欣賞古仔嘅工作幹勁，同時希望向對方學習呀。覺得自己仲有好多不足嘅佢，呢日又謙虛話會一步一步好好計劃將來嘅事業，而第二次擔任電影監製，佢就話壓力一啲都唔細喇。
曾經喺內地拍攝唔少劇集嘅佢，呢日仲被導演即場邀請為新片擔任女主角，佢就話非常開心可以同台灣演員合作同學習喇。
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