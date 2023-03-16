「大馬Baby」黃詩棋再任電影監製 即場被導演邀請任新作女角

無線娛樂新聞台報導：有「大馬Angela Baby」之稱嘅 黃詩棋 呢日現身記者會，近年身兼監製嘅佢呢日出席一個新片簽約儀式，自2017年起連續5年入圍世界百大美女嘅Yumi，早前仲加入成為 古天樂 旗下公司嘅人才呀。