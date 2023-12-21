52歲朱茵入選「靚到癲女星」感光榮 孖黃貫中留港歡度聖誕甜到漏

無線娛樂新聞台報導：黃貫中（Paul）與朱茵日前兩公婆孖住為新一年拍攝造型照，對於早前有網民喺討論區發起票選「一人一個靚到癲嘅女明星」，52歲有「美魔女」之稱嘅朱茵躋身十大列第7位，二人坦言並唔知情，當中Paul笑言：「第七位？前面六個係邊個？邊個靚過我老婆，有冇搞錯？冇可能！」令太太朱茵笑不攏嘴，二人結婚逾20年依然恩愛，認真甜到漏！