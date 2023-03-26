家燕姐帶隊大馬登台開騷 直擊《黃金萬両》成員綵排過程

無線娛樂新聞台報導：賀年喜劇《黃金萬両》嘅幾位成員，日前出發去到大馬嗁雲頂登台， 薛家燕 麥美恩 江嘉敏 黃子恆 曹永廉 同 大AL 張武孝 一到埗就即刻開始綵排，雖然冬舟車勞頓，不過佢哋依然非常認真把握時間熟習環境同場地。