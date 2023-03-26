家燕姐帶隊大馬登台開騷 直擊《黃金萬両》成員綵排過程
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無線娛樂新聞台報導：賀年喜劇《黃金萬両》嘅幾位成員，日前出發去到大馬嗁雲頂登台， 薛家燕 麥美恩 江嘉敏 黃子恆 曹永廉 同 大AL 張武孝 一到埗就即刻開始綵排，雖然冬舟車勞頓，不過佢哋依然非常認真把握時間熟習環境同場地。
當日佢哋一直排練到深夜，而子恆仲因為首次到訪，所以感覺非常新鮮。至於平時較少唱歌表演嘅Mayanne就事先向家燕姐請教開聲秘訣，而江嘉敏平時已經嘈嘈閉，就自然唔使擔心上到台未開聲喇。
排到近半夜一點佢哋終於完成，隔日一早又要到場，不過家燕姐就話非常開心，所以一啲都唔覺得辛苦呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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