黃金萬両｜家燕姐劇透同李成昌有激烈kiss戲 麥美恩笑言自己多咗好多奶…
俗語話「年初四咁嘅樣」，係因為初四放完假要返工，但如果年初四見到萬家呢家人，相信大家都會好開心呀！呢日薛家燕率領Mayanne麥美恩、朱智賢、江嘉敏、曹永廉、黃子恆、馬貫東同徐榮，嚟到鑽石山為劇集《黃金萬両》宣傳，佢哋仲即場獻唱劇集主題曲，家燕姐當然帶騷下佢拿手嘅十字步啦，睇到台下觀眾非常開心。
活動後家燕姐接受訪問，就話因為之前慈善活動有排練過，加上嚟緊3月會同同劇部份演員去登台，所以都有練定啲舞步先。家燕姐又過套劇出街後反應好好，Mayanne就話而家出街好多人都會叫佢做「大家嫂」，笑言自己突然多咗好多奶奶呀。
講到劇中嘅難忘事，家燕姐就劇透佢嚟緊會同李成昌有場激烈嘅kiss戲呀：「古裝拍kiss戲就唔多，以我咁嘅年紀拍kiss戲我諗就少喇！」家燕姐指因為導演話係喜劇，加上李成昌又「慫恿」，所以就有呢場戲出咗嚟，而喺旁邊嘅Mayanne就追問係一場蜻蜓點水式嘅kiss戲？定係車輪式？家燕姐就笑言係激烈嘅、一路轉嘅，仲話觀眾睇到一定會O晒嘴呀！係咪聽到都好想睇？但係家燕姐就話唔知會唔會激得滯，最後導演剪走咗，所以佢都係要睇先知到有冇剪到。
喺劇中有場戲就係朱智賢要孭住扮財神嘅老公黃子恆，點知拍攝當日就發生咗單笑料，朱智賢話因為當時要孭起着住財神衫嘅黃子恆，但當時佢feel到有嘢「哽」到佢，令到朱智賢大嗌：「好痛呀！你條嘢『哽』到我呀！」黃子恆就解釋係當時自己身上件財神衫、嗰條竹做嘅腰帶頂住朱智賢咋！
其實睇演員名單都知拍攝現場有幾嘈，呢日做訪問嗰陣，萬家兩位新抱再施音波功，令馬貫東都擰晒頭叫投降呀！
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