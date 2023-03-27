家燕姐自爆大馬登台蝦碌事 新穎「吹蠟燭」方法嚇窒麥美恩
呢晚家燕換上多個造型，除咗露肩Pink lady、黃金貴族、古裝游念慈等造型外，當中Captain Nancy呢個經典造型更加係令觀眾睇到嘩嘩聲。而見到家燕姐着到咁行，其他人當然都要露返兩手，除咁齊齊換上古裝同家燕姐一齊邊跳十字步邊唱《皆大歡喜》次外，江嘉敏更加係喺自彈自唱。
騷後佢哋做訪問嗰陣，首次嚟大馬登台嘅江嘉敏就話見到台下觀眾着住電話燈嚟應援時，就已經感動到想喊。而大AL就話平時都係見Mayanne、子恆同阿廉佢哋拍劇，直到同佢哋一齊登台，先知大家係咁多才多藝。
慶功宴嘅餐廳外圍滿咗等候嘅熱情fans，有人更加係帶埋自己珍藏嘅家燕姐絕版黑膠嚟畀佢簽名，見到fans們咁熱情，家燕姐就話相當開心，仲自爆喺演唱會上爭啲唔就得着內衣而真空上陣。講到最開心嘅事，家燕組話係可以搵到啲新拍檔一齊登台，仲開口講明呢個組合嚟緊會去做巡迴呀！
今個月30號就係家燕組嘅正日生日，大會就為佢準備咗個生日蛋糕同佢慶祝，由於大家唱完生日歌、家燕姐許完願後，支蠟燭已經淨返好短，當大家叫家燕姐快啲吹蠟燭時，佢竟然一掌就拍咗落去，睇到身邊嘅Mayanne O晒嘴呀！
網民點睇？
Good show🎉❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言