黃金萬両｜家燕姐邀囝囝新抱訪問 預告年初四宣傳歌舞連場

無線娛樂新聞台報導：賀歲短劇《黃金萬両》年卅起首播，呢日「奶奶」 薛家燕 就邀請咗劇中嘅囝囝 黃子恆 馬貫東 仲有新抱 江嘉敏 同 朱智賢 去自己嘅電台節目訪問做宣傳喇。平時劇集家燕姐一出現就笑聲四起，而呢次再結合三位行內出名嘈到拆天嘅新抱，佢就話真係威力十足喇。