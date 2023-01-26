黃金萬両丨曹永廉黃子恆扮財神 搞笑推舉馬貫東初一接大王棒

無線娛樂新聞台報導：曹永廉、馬貫東及黃子恆呢日為賀歲喜劇《黃金萬両》拍攝初五接財神嘅戲份，萬家三兄弟扮財神，睇吓邊位財神得到最多簽名支持，馬貫東稱感受良好，有機會做財神，不過佢覺得頭飾好重，又熱又侷，曹永廉見佢係咁呻，即搞笑推舉馬貫東接大王安德尊棒。