《黃金萬両》角色剖白(參)

無線娛樂新聞台報導：賀年喜劇《黃金萬両》今晚就會同大家一齊笑住過年，到底故事講乜、角色又係乜底細？其中 馬貫東 就係孻仔 萬世，盡得 薛家燕 Nancy Sit 寵愛嘅佢，同兩個阿哥各自開麵店為咗一個金大碗爭崩頭