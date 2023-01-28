黃金萬両丨名廚黃亞保粉墨登場 擔任曹永廉馬貫東「替手」
黃亞保今次粉墨登場，整秘製辣椒油及煮靚嘅豬骨湯底，保哥稱今次監製主動邀請佢幫手，佢都覺得好榮幸，就算唔出樣都可以，保哥做「替手」有啲動作要放慢，由於下廚速度慢咗，所以拍攝跟實際煮嘢係有唔同，要預多啲食材喺度，而在場嘅演員都好支持保哥。
網民點睇？
保哥既喜感點解净係做替手🤮😭😭佢喜劇一定唔輸3太，群姐🤣🥰🥳🥳
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