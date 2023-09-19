汪明荃陳潔靈張德蘭預告煇黃演唱會曲目 黃霑前妻華娃將暫別舞台

無線娛樂新聞台報導：黃霑同顧嘉煇兩位已故樂壇殿堂級大師創作嘅精彩作品代代傳承，好歌百聽不厭，相隔8年紀念兩位大師嘅群星演唱會好快喺紅館再度開鑼，有份演出嘅汪明荃（阿姐）、陳潔靈、華娃及張德蘭呢日佢哋喺錄音室為煇黃演唱會綵排。