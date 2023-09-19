汪明荃陳潔靈張德蘭預告煇黃演唱會曲目 黃霑前妻華娃將暫別舞台
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無線娛樂新聞台報導：黃霑同顧嘉煇兩位已故樂壇殿堂級大師創作嘅精彩作品代代傳承，好歌百聽不厭，相隔8年紀念兩位大師嘅群星演唱會好快喺紅館再度開鑼，有份演出嘅汪明荃（阿姐）、陳潔靈、華娃及張德蘭呢日佢哋喺錄音室為煇黃演唱會綵排。
阿姐難得跟老友喺舞台再聚，佢哋感到好興奮，今次仲有仙杜拉、雷安娜（Annabelle）及葉麗儀，陳潔靈指今次葉麗儀專登返港演出，阿姐讚葉麗儀最近髮型好勁，陳潔靈欣賞葉麗儀留一頭白髮散發高貴感。
煇黃經典作品無數，華娃同張德蘭率先預告演唱會曲目，陳潔靈透露黃霑遺願：「記得第一年做煇黃，我唱咗首《明星》，當霑叔寫咗封信畀我，一直好想將《明星》做一個舞台劇。」華娃雖然喺加拿大回流多年，不過極少見佢喺幕前演出，華娃稱或會暫別舞台。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台