黎姿感謝fans一直支持 稱若女兒冇投訴會考慮復出拍劇

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：黎姿雖然已經「入五」，但因為保養得宜令佢睇起嚟完全唔似51歲，皮膚身材都保養得咁好，當然要為自己個美容品牌做下生招牌啦！所以呢日佢記現身上海為自己嘅美容品牌宣傳活動喇！

唔少人都對Gigi嘅養顏秘方好有興趣，呢日佢就大方分享畀大家，仲話最重要係令心情時常保持快樂，同埋要有一顆童真嘅心呀。Gigi又話平日自己成日會做運動，最鍾意就係去跑步、健秘同游水，另外就係每日飲多啲水，令身體保持新陳代謝。

對於有唔少fans都期望可以睇到Gigi復出拍劇拍戲，Gigi話好多謝fans一直以嚟嘅厚愛，仲話自己有睇到大家喺唔同地方嘅留言，知道大家都好掛住佢以前演過嘅角色，但因為自己一日只有 24小時，所以佢想先照顧好 3 個囡囡先呀，仲話如果將來囡囡們冇投訴的話，佢唔抗拒再拍劇呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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